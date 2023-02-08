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Новые операции, коляска и депрессия: таролог предсказала последствия болезни Костомарова

Василий Плиткин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Новые операции, коляска и депрессия: таролог предсказала последствия болезни Костомарова
Фото: Youtube / Кубань 24

У Романа Костомарова есть шанс на спасение и преодоление болезни. Однако фигуристу придется учиться жить заново, так как не исключено, что он не сможет самостоятельно передвигаться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала таролог и ясновидящая Зоя Черных.

По ее словам, при раскладе у спортсмена выпала «Семерка пентаклей», указывающая на то, что Роман до того, как заболеть, очень долго и много работал.

— Но его ожидания не оправдались. Я имею в виду, что он так и не дождался признательности за проделанный труд. Эта карта указывает еще на то, что он переработал, — рассказала ясновидящая.

«Король мечей», который выпал следом, — символ того, что Роману предстоит пережить ряд оперативных вмешательств и даже нахождение между жизнью и смертью.

«Паж пентаклей», который тоже фигурирует в раскладе, предупреждает, что в связи с некоторыми событиями Роману придется заново учиться жить.

— Вполне возможно, что после болезни он не сможет делать привычных действий самостоятельно, многим навыкам придется обучаться заново, — уточнила Черных. — Что естественным образом отразится на эмоциональном состоянии спортсмена. Более того, символ пажа — это признак внутреннего одиночества, уход в себя.

Самым тревожным сигналом из всего расклада таролог назвала сидячего «Короля пентаклей».

— Вероятнее всего, фигуристу придется какое-то время передвигаться на коляске, что станет для него тяжелым грузом, — продолжила ясновидящая.

В ближайшем будущем у олимпийского чемпиона настанут непростые времена, предупредила таролог.

— У него будет сильная депрессия, чувство стыда. Об этом предупреждают «Пятерка мячей» и «Шестерка мячей». В совокупности эти карты также подсказывают, что у спортсмена будет происходить внутренняя борьба с болезнью, но он сможет выйти из этого противостояния победителем, — рассказала собеседница «ВМ».

Среди старших арканов у Костомарова выпали «Императрица», «Замок», «Cуд» и «Смерть». Из этого следует, что фигуристу придет на помощь некая сила в лице влиятельной женщины. Также карты делают намек на то, что Костомарову необходимо увидеть божественный свет. Если этого не случится, то ему придется очень тяжело.

При этом таролог отметила, что знаков, предупреждающих об уходе знаменитости из физического мира, нет.

Накануне семья олимпийского чемпиона в танцах на льду запретила близким людям и друзьям комментировать состояние его здоровья на фоне недавних новостей об ампутации стоп.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил «Вечерней Москве», почему Костомарову потребовалась ампутация.

Фигурное катание Татьяна Навка Магия таролог Роман Костомаров
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