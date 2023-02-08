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Шольц выступил против участия в соревновании по поставкам оружия Украине

Никита Худяков
В мире
Шольц выступил против участия в соревновании по поставкам оружия Украине
Фото: flickr/worldeconomicforum

Требования поставок подводных лодок и военных самолетов Украине приносят лишь вред единству партнеров по Североатлантическому альянсу. Об этом в среду, 8 февраля, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Что вредит нашему единству, так это общественное соревнование по тому, кто что больше потребует — танки, подлодки, самолеты. Что вредит также, это яркие внутриполитические высказывания и публичная критика партнеров и союзников. Германия в этом не будет участвовать, — цитирует Шольца РИА Новости.

По его словам, спекуляции и диссонанс о возможной разнице во мнениях приносят пользу лишь президенту России Владимиру Путину.

До Шольц сообщил, что Европейский союз усилит антироссийские санкции в ближайшее время. Он заявил, что это станет «ясным сигналом» российскому руководству, что его намерения на Украине не будут иметь успеха.

Также стало известно, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых ограничениях, введенных в адрес РФ. В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.

Оружие Германия Олаф Шольц
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