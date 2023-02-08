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Шольц: Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время

Евгений Жуков
В мире
Шольц: Евросоюз усилит санкции против России в ближайшее время
Фото: bundeskanzler.de

Европейский союз усилит антироссийские санкции в ближайшее время. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала войны, — заявил немецкий лидер на выступлении в бундестаге.

Он также добавил, что это будет «ясный сигнал» российскому руководству, что его намерения на Украине не имеют успеха, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского Великобритания объявила о новых ограничениях, введенных в адрес РФ. В новый список санкций вошли восемь физических и семь юридических лиц.

5 февраля украинский лидер ввел санкции против 200 российских компаний и предприятий. Во время своего выступления Зеленский подчеркнул, что подобная мера не будет последней.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций ЕС в отношении России, который альянс планирует ввести к годовщине начала специальной военной операции, подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро.

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