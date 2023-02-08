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Дзюба подписал контракт с «Локомотивом»

Евгений Жуков
Спорт
Дзюба подписал контракт с «Локомотивом»
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Четырехкратный чемпион России по футболу, 34-летний нападающий Артем Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

— Артем Дзюба — игрок «Локомотива»! Соглашение с нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23, — говорится в сообщении.

Футболист будет выступать под седьмым номером, передает официальный Telegram-канал клуба.

Накануне спортивный директор команды Дмитрий Ульянов заявил, что футболисты Артем Дзюба и Игорь Смольников договорились о подписании контрактов с клубом «Локомотив». Тогда он добавил, что это будет реализовано только в том случае, если спортсмены «будут в отличной физической форме».

В ноябре прошлого года Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

В мае прошлого года Дзюба объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула. Нападающий поблагодарил своих фанатов, товарищей по клубу и руководство за годы игры в «Зените».

Футбол ФК «Локомотив» Артем Дзюба
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