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Небензя сообщил о планах России навсегда исключить любую угрозу от Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя сообщил о планах России навсегда исключить любую угрозу от Украины
Фото: Администрация президента РФ

Россия намеревается поступить так, чтобы любая угроза ей или русской культуре от Украины была исключена. Такое заявление сделал в среду, 8 февраля, постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

— Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не исходила угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку, — заявил он.

Небензя подчеркнул, что Москва приложит все усилия, чтобы исключить в будущем очередную героизацию националистов и пособников Нацистской Германии. Он также назвал предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским план урегулирования конфликта нереализуемым, передает РИА Новости.

Режим на Украине настолько отчаялся, что стал вербовать детей в вооруженные силы, но Соединенные Штаты не будут этого признавать. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он заявил, что ни один политик в США не признает факта краха режима на Украине, потому что данный вопрос успешно замалчивается.

Украина Василий Небензя Россия
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