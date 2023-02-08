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«Благодарю»: Долиной сделали предложение руки и сердца во время концерта

Евгений Жуков
Общество
«Благодарю»: Долиной сделали предложение руки и сердца во время концерта
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Народная артистка России Лариса Долина отказала поклоннику, который сделал ей предложение руки и сердца прямо во время ее концерта в Сургуте.

Певица посетила город с концертной программой «Лучшее», куда вошли самые знаменитые ее хиты, такие как «Погода в доме» и «Три розы». В перерывах между песнями к сцене подошел пожилой поклонник и подарил букет цветов. Фанат также преподнес Долиной кольцо и предложил выйти за него замуж.

Приятно удивленная знаменитость сначала взяла подарок в руки, но, расслышав слова мужчины, поспешила отказать, передает портал Starhit.

— Возвращаю! Благодарю, — ответила Долина.

До этого Лариса Долина рассказала о своем примирении с молодой исполнительницей Валей Карнавал. По словам артистки, девушка публично перед ней извинилась. Долина принимала участие в новом шоу «Неформат» на Первом канале, где одной из ведущих является Карнавал. Девушка подарила народной артистке именной букет с оливковыми ветвями, символизирующими дружбу.

Конфликт с Карнавал не единственный за последние годы у Долиной. Осенью 2022 года народная артистка и певица Мия Бойко поругались во время одного из музыкальных телепроектов.

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