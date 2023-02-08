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Столтенберг заявил, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского

Юлия Курганова
В мире
Столтенберг заявил, что в Азии возможен конфликт по образцу украинского
Фото: flickr/nato

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сказал, что видит предпосылки для появления в Азии конфликта по образцу украинского, обвинив КНР в милитаризации и сближении с РФ.

— То, что происходит сейчас в Европе, может завтра случиться в Азии, — заявил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Генсек НАТО отметил, что в Китае внимательно следят за развитием событий на Украине и извлекают уроки, которые могут повлиять на решения в будущем. По его словам, что союзники по альянсу имеют «реальные обеспокоенности» происходящим в Азии, и они обсуждались на встрече в Вашингтоне.

— КНР наращивает военные силы, в том числе ядерные. Китайские власти пытаются установить контроль над Южно-Китайским морем, угрожают Тайваню, стремятся взять под контроль критическую инфраструктуру, в том числе в странах блока, подавляют свое население, попирают права человека и углубляют стратегическое партнерство с Россией, — цитирует Столтенберга РИА Новости.

31 января сообщалось, что Столтенберг в ходе поездки в Сеул не смог убедить руководство Южной Кореи поменять позицию, которая касается поставок оружия Украине. Он во время переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем сообщил, что Киеву срочно нужны боеприпасы.

Украина Азия Военные конфликты Йенс Столтенберг Россия
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