Ефимов: Москва заключила шестой офсетный контракт с инвестором

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Москва заключила с инвестором офсетный контракт, по условиям которого компания наладит в столице производство абсорбирующего белья, а взамен получит гарантированную закупку продукции в течение 10 лет. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Минимальный объем инвестиций в производство по условиям договора составляет 300 миллионов рублей. Москва при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку не менее 44 миллионов единиц продукции на 11,7 миллиарда рублей, — заявил он.

По словам заместителя московского мэра, победителем конкурса стала компания «Вип Камилла». Поставка подгузников должна начаться уже в 2023 году, а пеленок — в четвертом квартале 2024 года.

Гендиректор «Вип Камилла» Уйгар Учар добавил, что на предприятии будет установлено новейшее высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее выпуск высококачественной продукции.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что в этом году Москва проведет большую работу в части реализации офсетов. Планируется заключить еще 10 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.

До этого Ефимов сообщил, что по итогам января-ноября 2022 года рост столичного промышленного производства в Москве составил 9,1 процента.

Московские заводы делают акцент на инвестиционные проекты по расширению производств и наращиванию мощностей. Кроме того, ощутимую помощь предприятиям в 2022 году оказали эффективные меры поддержки города.

Ефимов также рассказал, что с 2020 года на аукционах были определены инвесторы для реорганизации четырех бывших промзон, за право реализации проектов они уже уплатили в бюджет Москвы более четырех миллиардов рублей.