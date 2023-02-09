Косметолог Абдуллина назвала пять способов сделать кожу идеально чистой

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Акне (или обыкновенные угри) является одним из самых распространенных заболеваний, которое есть у 50–95 процентов подростков во всем мире. Появлению этого недуга способствуют разные факторы. Как избавиться от акне, рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Айгуль Абдуллина.

В первую очередь дерматолог рекомендует найти грамотного врача, который сможет подобрать подходящую терапию и наружные процедуры.

Не нужно забывать и о домашнем базовом уходе утром и вечером. Средства для ухода также стоит покупать после консультации с врачом.

Стоит обратить внимание на рацион питания, так как часто высыпания возникают из-за нарушения функций ЖКТ. Также на состояние кожи влияют сон, стрессовые ситуации и физическая активность.

Кроме того, необходима дополнительная диагностика, так как прыщи могут возникать в результате различных заболеваний, передает Life.ru.

Ранее косметолог Олеся Панченко рассказала, что гигиеническую помаду можно использовать не только для губ. Бальзам отлично справляется с мозолями. Причем его можно нанести как на места, где только начало натирать, так и на уже возникшие мозоли и волдыри, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отечность под глазами — довольно распространенная проблема, с которой многим людям приходится сталкиваться почти ежедневно. Существует несколько способов справиться с отечностью. О них «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.