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Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию по отношению к России. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

— В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал, — отметил он.

По мнению Зеленского, Макрон действительно изменился, и на этот раз «по-настоящему», передает РИА Новости.

До этого французский лидер назвал парадоксом тот факт, что Владимир Путин не является «неприятным человеком». В статье газеты The Telegraph также говорится, что Макрон с самого начала спецоперации призывал поддерживать контакты с Путиным, критикуя при этом действия Москвы.

Сегодня многие политики признают, что французский лидер утратил былую репутацию, из-за чего Франция теряет свое положение. Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о трех главных ошибках Эммануэля Макрона, подорвавших его авторитет на международной арене.