Нутрициолог назвала специю, улучшающую память и настроение

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Специи могут благотворно влиять на остроту ума и настроение. Одна из таких — корица, уверена нутрициолог Джоанна Вен. Эксперт рассказала о преимуществах пряности и ее влиянии на здоровье, пишет американское издание She Finds.

Корица хороша на вкус, ускоряет метаболизм и благотворно влияет на работу мозга — от памяти до настроения, заверила Вен.

По словам эксперта, особые свойства корицы связаны с органическим соединением под названием коричный альдегид. Он также снижает уровень воспаления в организме и регулирует гормоны стресса.

Противовоспалительные свойства пряности могут творить чудеса: поддерживать психическое и когнитивное здоровье. Ведь воспаление в мозге может привести к таким проблемам, как депрессия, потеря памяти и многим другим, отметила нутрициолог.

По ее мнению, корицу очень легко включить в ежедневный рацион: добавлять в кофе и другие напитки, а также в йогурт, овсянку и блины.

— Включив этот полезный и вкусный ингредиент в меню на каждый день, вы вскоре заметите улучшение остроты ума и большую жизнерадостность, — заключила Вен.

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