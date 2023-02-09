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Поражение России является смыслом существования Варшавы. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Это смысл существования нашего государства, — цитирует его газета Corriere della Sera.

По словам премьер-министра, Польша нужна Западу только для уничтожения России. Кроме того, он одобрил решение Германии поставить Киеву танки Leopard 2.

3 февраля Моравецкий заявил, что направит замороженные в государстве активы России на снижение стоимости газа и электроэнергии для жителей страны, а не на помощь по восстановлению Украины. По его словам, страна направит замороженные активы на урегулирование цен при условии, если российская сторона согласится на выдвинутое предложение.

До этого польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил, что Украина уже может обладать ядерным оружием. Он подчеркнул, что на сегодняшний день никто ей не может запретить иметь таковое.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. По его мнению, главная цель Североатлантического альянса — вести войну чужими руками.