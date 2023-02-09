Кадыров обвинил генерала Соболева в готовности «заранее проиграть войну»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, усомнившегося в том, что РФ может «пойти против Польши», говорит о его «готовности проиграть войну». Об этом чеченский лидер заявил в своем Telegram-канале.

— Генерал Соболев, который с теплого места ратовал против бород в окопах, комментируя мое мнение о необходимости борьбы с сатанизмом на территории Польши и всей Европы, заявил об опасности начала третьей мировой при таком сценарии. Я не понимаю: мы должны бояться третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? — написал он.

По его словам, страны, входящие в состав ЕС и Североатлантический альянс, называют себя «мировым сообществом», но при этом предоставляют украинской стороне оружие, при помощи которого Киев обстреливает российскую территорию. Кадыров также заявил, что жители четырех новых российских регионов при проведении референдумов надеялись на смелость и решительность генералов ВС РФ, а не на «позорную и трусливую покорность Европе тыловых чиновников».

Кроме того, политик предложил тем, кто «в своих мыслях готовится заранее проиграть войну», заблаговременно сдаться, а не вести разговоры. По его мнению, это подрывает авторитет Вооруженных сил РФ и всего государства.

До этого глава Чечни назвал сроки завершения спецоперации на Украине. По его мнению, СВО завершится до конца года. Кадыров убежден, что страны Европы и государства западного мира признают неправильными свои действия в отношении России.