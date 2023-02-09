ФОК и спортивные площадки построят на месте бывшей промзоны Владыкино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Москва, метро Владыкино Карта всех событий

Город выставил на аукцион право на комплексное развитие бывшей промзоны Владыкино в районе Отрадное. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город объявил аукцион на право редевелопмента территории площадью 7,19 гектара в бывшей промышленной зоне Владыкино. Победитель торгов сможет возвести около 220 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, в том числе крупный спортивный комплекс, и оборудовать современные спортивные площадки, — рассказал он.

Спорткомплекс будет расположен рядом со станцией метро «Владыкино» и одноименной станцией Московского центрального кольца. Реализация проекта позволит создать более 5,5 тысячи новых рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой ФОК с бассейном недавно ввели в эксплуатацию в Бутырском районе. В здании площадью пять тысяч квадратных метров построили бассейн, а также игровой и тренажерный залы. Бассейн также приспособлен для маломобильных граждан: для погружения в воду людей с ограниченными возможностями установлен специальный подъемник.