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Приметы и советы

Рябков предупредил США о последствиях за взрывы на «Северных потоках»

Лейла Алиева
Город
Рябков предупредил США о последствиях за взрывы на «Северных потоках»
Фото: пресс-служба Госдумы

Опубликованное расследование о причастности США к терактам на газопроводах «Северный поток» не оставит Вашингтон без последствий. Об этом в четверг, 9 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, публикация подтвердила выводы РФ о причастности стран НАТО к взрывам. Очевидным признаком их участия в диверсиях стал призыв Запада не допускать Россию к расследованию.

— Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут. Они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой говорится, что водолазы США под прикрытием учений Североатлантического альянса летом 2022 года заложили взрывчатку под газопроводы «Северного потока», а затем ее активировали норвежцы. Позднее Херш подтвердил свое авторство.

Взрывы США Северный поток
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