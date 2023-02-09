СМИ: Бедросу Киркорову вызвали скорую помощь после ухудшения самочувствия

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

У Бедроса Киркорова сильно затруднилось дыхание и упало давление, после чего сиделка народного артиста России вызвала ему скорую помощь. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, вышеуказанные симптомы не проходят у Киркорова-старшего уже второй день, терапевт диагностировал у него бронхит. Сиделка народного артиста рассказала, что в правом легком Киркорова скопилось до литра жидкости, передает СМИ.

Состояние отца именитого артиста все чаще вызывает опасения. Так, в декабре прошлого года появилась информация, что у 90-летнего Бедроса Киркорова диагностирован пневмоторакс, то есть скопление воздуха или газов в плевральной полости.

Позже пресс-секретарь его сына рассказала, что с госпитализированным артистом все хорошо.

Кроме того, летом Киркоров-старший попал в реанимацию с хронической сердечной недостаточностью. Он находился на лечении в 3-м Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского. Тогда состояние артиста оценивалось как тяжелое, речь шла о спасении его жизни. Лечением знаменитости занимался профессор Амиран Ревишвили.