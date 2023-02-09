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Спасатели достали кота из-под обломков жилого дома в Новосибирске

Степан Жирнов
Происшествия
Спасатели достали кота из-под обломков жилого дома в Новосибирске
Фото: Пресс-служба МЧС России

В Новосибирске спасатели вытащили кота из-под обломков дома, разрушенного взрывом газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в четверг, 9 февраля.

По сообщению ведомства, спасатели услышали громкое мяуканье под бетонными плитами. Животное аккуратно извлекли и выпустили на свободу. Предположительно, кот в момент хлопка находился в подвале.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Взрыв, о котором идет речь, произошел в доме № 39 по Линейной улице в Новосибирске ранним утром. В результате произошло частичное обрушение дома. На данный момент известно о пяти погибших. В больнице остаются еще девять человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Дом, разрушенный взрывом, восстанавливать не будут. Эвакуированных граждан переселят в новое жилье.

Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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