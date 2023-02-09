Путешествуем ВМесте
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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве Суханова, Романовского и Бигаева
Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также авторов канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 9 февраля.
Суд признал законным продление ареста мужчин, которых подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.
Суханова задержали по подозрению в совершении преступления 25 октября. На следующий день сотрудники правоохранительных органов пришли за Романовским и Бигаевым. С тех пор все трое находятся в СИЗО.
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Приметы и советы
Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье Народный календарь. Как 11 февраля сделать мужа более ласковым Народный календарь. Что запрещено делать 10 февраля, чтобы не навлечь несчастье Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля Народный календарь. Как определить погоду по гороху 8 февраля
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