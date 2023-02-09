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Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве Суханова, Романовского и Бигаева

Степан Жирнов
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела о вымогательстве Суханова, Романовского и Бигаева
Фото: shutterstock

Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова, а также авторов канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в четверг, 9 февраля.

Суд признал законным продление ареста мужчин, которых подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Суханова задержали по подозрению в совершении преступления 25 октября. На следующий день сотрудники правоохранительных органов пришли за Романовским и Бигаевым. С тех пор все трое находятся в СИЗО.

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