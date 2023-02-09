Синоптики пообещали сугробы до 38 сантиметров в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Начало следующей недели в Москве будет снежным, а сугробы в городе могут вырасти до 38 сантиметров. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в центре погоды «Фобос».

— В результате к утру воскресенья все будет белым-бело. Сугробы в столице вырастут с нынешних 28 до 34–35 сантиметров, а в начале следующей недели высота снежного покрова наконец-то достигнет положенной в середине февраля климатической нормы — 36–38 сантиметров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предстоящая неделя окажется для Москвы более зимней, чем первая неделя месяца. Однако общий температурный фон в столице будет держаться на комфортном уровне. Так, днем температура воздуха не опустится ниже минус 5 градусов, а ночью будет падать до минус 8, говорится на сайте «Фобоса».

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о погоде в столице до конца недели. По ее словам, в четверг, 9 февраля, ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что во вторник, 14 февраля, в столице прогнозируется плюсовая температура. Однако уже к вечеру столбики термометров покажут отрицательные значения.