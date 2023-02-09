Премьер Италии Мелони сочла неуместным приглашение Зеленского в Париж

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Приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Париж по инициативе французского лидера Эммануэля Макрона было неуместным. Об этом в четверг, 9 февраля, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

— Думаю, приглашение Макрона в Париж Зеленского было неуместным. Мы должны быть едины, — цитирует Мелони ТАСС.

Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц перепутали места во время встречи с Макроном в Париже. Перед началом совместной пресс-конференции в Елисейском дворце глава Германии направился к трибуне с флагом Украины, в то время как украинский лидер встал перед национальными символами ФРГ и ЕС.

Макрон, который стоял между ними, при помощи характерного жеста предложил политикам поменяться местами. После этого под смех публики Зеленский указал на флаг Украины со словами «кажется, это наш».

Сегодня многие политики признают, что французский лидер утратил былую репутацию, из-за чего Франция теряет свое положение. Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о трех главных ошибках Макрона, подорвавших его авторитет на международной арене.