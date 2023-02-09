Кассир СДЭК из Ногинска подстроил 20-секундное ограбление своего же пункта выдачи. Видео
Кассир СДЭК из Ногинска подстроил 20-секундное ограбление своего же пункта выдачи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 9 февраля.
В полицию обратился 22-летний работник точки выдачи заказов, расположенной на улице Дмитрия Михайлова в Ногинске. Он сообщил, что его ограбили двое неизвестных. Молодой человек рассказал, что один из разбойников напал на него с перцовым баллончиком, а второй похитил ящик, в котором находились около 140 тысяч рублей.
В ходе разбирательств сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ограбление было постановочным. Сотрудник пункта подговорил своих друзей ограбить пункт, рассказал им о ящике с деньгами и сообщил, когда лучше всего устроить нападение. По версии следствия, после похищения денег сообщники планировали поделить их между собой.
Вскоре сотрудники полиции задержали не только организатора фиктивного ограбления, но и двух его сообщников. Ими оказались 17-летий и 22-летний местные жители. При обысках у одного из них обнаружены похищенные деньги, а также перцовый баллончик.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 17-летний фигурант находится под подпиской о невыезде, а его сообщники — под запретом определенных действий.
Еще одного злоумышленника задержали сотрудники подмосковной полиции в городе Клин. Мужчина за два месяца совершил целую серию краж и ограблений: от его рук пострадали 11 магазинов.