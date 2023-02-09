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«Мне симпатичен Соловьев»: Вовк рассказала, кто ей нравится на российском ТВ

Евгений Додолев
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Мне симпатичен Соловьев»: Вовк рассказала, кто ей нравится на российском ТВ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», кто ей нравится среди ее коллег на российском телевидении.

— Я потеряла интерес к развлекательным передачам, на политические переключилась. Смотрю «Большую игру», ее ведет Вячеслав Никонов. Он выдержанный, гибкий, очень хорошо работает. Мне симпатичен Владимир Соловьев, хотя он и бывает резок, — заявила она.

Вовк призналась, что все чаще в последнее время думает о российских военных, которые находятся в зоне специальной военной операции на Украине. Их телеведущая считает героями, которые рискуют своими жизнями, но понимают, за что они сражаются.

Подробнее о том, как Ангелина Вовк начинала свой путь на телевидении и о ее кинематографическом опыте, — в материале «Вечерней Москвы».

До этого стало известно, что Зеленский ввел санкции против 198 деятелей культуры и журналистов России. Так, под ограничения попали Вовк, а также режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская, музыкальный критик Сергей Соседов и многие другие.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла персональные санкции Владимира Зеленского против Ангелины Вовк.

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