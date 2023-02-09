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Зарядными станциями для электромобилей в Москве в 2022 году пользовались в 15 раз чаще

Евгений Жуков
Город
Зарядными станциями для электромобилей в Москве в 2022 году пользовались в 15 раз чаще
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В прошлом году зарядными станциями для электромобилей в Москве воспользовались 82 тысячи раз, что в 15 раз больше по сравнению с показателем 2021 года. Об этом в четверг, 9 февраля, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что лидерами по количеству зарядок в 2022-м стали станции, расположенные по следующим адресам улица Тестовская, дом 9; Большой Дровяной переулок, дом 18; бульвар Яна Райниса, дом 1; улица Алабяна, дом 19, корпус 1; улица Плющиха, дом 42.

С 2020 года в столице идет установка зарядных станций нового формата, рядом с которыми оборудуют специальные места для совершения зарядной сессии. На сегодняшний день в Москве функционируют 154 станции для зарядки от «Энергии Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В ноябре прошлого года руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичная группа компаний «Москабельмет» разработала зарядные станции для электромобилей полностью из отечественных комплектующих.

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