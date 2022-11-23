Овчинский: В Москве запустят производство зарядки для электрокаров из отечественных компонентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичная группа компаний «Москабельмет» разработала зарядные станции для электромобилей полностью из отечественных комплектующих. Разработку можно будет использовать для городского и промышленного назначения. Об этом в среду, 23 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Новая разработка компании предназначена для зарядки аккумулятора электромобилей на городских или промышленных объектах, а также в домашних условиях. Одно из преимуществ устройства — компактность, оно весит 15 килограммов, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны, — рассказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что для оплаты потребленной электрической энергии разрабатывается мобильное приложение. Устройство полностью изготовлено из отечественных комплектующих, некоторые из которых произведены на предприятиях группы компаний «Москабельмет».

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Кроме того, остальные детали станции также разработаны на предприятиях группы. Например, программная часть зарядной станции — в «МосИТЛаб», зарядный кабель — на «Заводе Москабель», конструкция корпуса станции распечатана на 3D-принтере, расположенном на территории «Москабельмет», остальные комплектующие также произведены на локализованных в России предприятиях.

По словам генерального директора ГК «Москабельмет» Павла Морякова, столичная группа компаний продолжает активную работу по разработке и выпуску продукции, которая способна полностью заменить импорт и закрыть наиболее актуальные потребности российского рынка. Станцию для электротранспорта специалисты компании разработали вслед за кабелем, предназначенным для зарядки электромобилей.

Он также отметил, что зарядный кабель, входящий в комплект, имеет прочную полимерную оболочку из инновационного химического состава и предназначен для зарядки электромобилей при стандартных напряжениях питания. Он устойчив к солнечному излучению, истиранию, гидролизу, воздействиям микроорганизмов и агрессивных сред, таких как масло, бензин, дизельное топливо. Несмотря на высокую надежность кабеля, в зарядной станции предусмотрено автоматическое отключение заряжаемого устройства от сети не только по окончанию заряда, но и в случае повреждении кабеля, обрывов соединения или утечки.