Путин рассказал, как «сильно ругался» с Савельевым из-за самолетов

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что давно ругался с главой Минтранса Виталием Савельевым из-за необходимости больших закупок отечественных самолетов. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе своего выступления глава государства отметил важность использования отечественной техники в перевозках с помощью воздушного транспорта. При этом Путин отметил, что не намерен «сейчас воспроизводить все разговоры» с Савельевым за предыдущие годы.

— Мы знаем друг друга давно, но чуть-чуть приоткрою: мы с ним ругались, мы с ним всегда ругались. И я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники, отечественной, — заявил глава государства.

Он также добавил, что если бы это делалось раньше, то, возможно, «сейчас было бы полегче». При этом Путин подчеркнул, что транспортная отрасль вообще и авиация в частности играют значимую роль в развитии России, и правительство самым активным образом поддерживает эту сферу, передает официальный сайт Кремля.

До этого глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами санкции против российской авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит такого.

В России полным ходом идут испытания пассажирского самолета Sukhoi Superjet New. Первый полет обновленного лайнера намечен на 2023 год. Что это за самолет и когда начнется его серийное производство — в материале «Вечерней Москвы».