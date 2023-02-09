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Депутат Хамзаев предложил позвать в Госдуму автора расследования о «Северных потоках»

Евгений Белоусов
Общество
Депутат Хамзаев предложил позвать в Госдуму автора расследования о «Северных потоках»
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Американского журналиста Сеймура Херша нужно пригласить в Госдуму, чтобы более подробно обсудить его публикацию о взрывах на «Северных потоках». Об этом в четверг, 9 февраля, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

— Это очень серьезная информация, которая требует детального обсуждения. Считаю, что депутаты Государственной думы могли бы официально пригласить Херша для более подробного доклада о его проделанной журналистской работе, — сказал парламентарий.

По мнению Хамзаева, дискуссию можно провести на площадке, которую организовала комиссия по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий США на Украине, передает РИА Новости.

Накануне американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал материал о том, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО летом 2022 года заложили взрывчатку под «Северные потоки», а затем ее активировали норвежцы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расследование Херша показывает необходимость открытого международного следствия и наказания виновных.

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