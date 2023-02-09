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Жительницу Ингушетии задержали за продажу младенца

Евгений Белоусов
Происшествия
Жительницу Ингушетии задержали за продажу младенца
Фото: shutterstock

Жительница села Кантышево в Ингушетии продала своего новорожденного ребенка. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Уточняется, что девушка 2001 года рождения продала ребенка в городе Назрань женщине 1966 года рождения. Сейчас в отношении них обеих возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного».

Сама мать ребенка уже арестована, а покупательницу посадили под домашний арест, говорится в сообщении.

Летом прошлого года жительница Екатеринбурга продала сына за 300 тысяч рублей из-за плохого материального положения. В конце июля 2022 года временно неработающая 36-летняя женщина в социальных сетях разместила объявление о том, что передаст своего семилетнего сына в другую семью.

Однако в переписке с одной из «покупательниц» женщина уточнила, что отдаст ребенка в обмен на 300 тысяч рублей.

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