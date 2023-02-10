Эксперт по трудовому праву Кофанов объяснил, почему невыгодно брать отпуск в феврале

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Эксперт по трудовому праву Дмитрий Кофанов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», почему невыгодно брать отпуск в феврале.

Он отметил, что февраль сам по себе короткий месяц — в 2023 году в нем всего 18 рабочих дней. Кроме того, в честь праздника Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать четыре дня подряд — с 23 по 26 февраля.

Специалист пояснил, что заработная плата тех людей, которые получают оклад, не будет уменьшена, несмотря на короткий месяц. Небольшое количество рабочих дней, напротив, означает, что стоимость одного рабочего дня у сотрудника в феврале будет выше по сравнению с остальными месяцами, где рабочих дней больше.

— Поэтому уходить в отпуск в феврале абсолютно невыгодно, — подчеркнул Кофанов.

А руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин перечислил самые выгодные месяцы с точки зрения отпускных выплат в 2023 году.