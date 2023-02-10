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Совфед разработал законопроект, обязывающий сети продавать товары местных производителей

Егор Провоторов
Экономика
Совфед разработал законопроект, обязывающий сети продавать товары местных производителей
Фото: Вечерняя Москва

Крупные российские торговые сети могут начать в обязательном порядке выкладывать на прилавки товары местных производителей. Такой законопроект был разработан главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Проект предполагает поддержку региональных производителей, предлагается обязать хозяйствующие субъекты, которые осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами посредствами организации торговой сети, размещать в своей сети товары региональных производителей.

По словам парламентария, документ разработан для поддержки региональных производителей, обеспечения занятости в регионах, а также развития экономики российских субъектов.

— К серьезным последствиям от распространения новой коронавирусной инфекции, от специальной военной операции стоит отнести сокращение финансирования региональных программ в виду ограниченности бюджетных средств, — подчеркнул Кутепов в комментарии ТАСС.

Федеральные меры по восстановлению экономик регионов также носят временный характер, отметил сенатор. В связи с этим, законопроектом предлагается поддержать регионы, эта поддержка позволит обеспечивать занятость в регионах, восстанавливать их экономику.

В начале недели глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров внес законопроект, направленный на оказание дополнительной поддержки экономики России и ее регионам.

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