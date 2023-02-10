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Посол Антонов опроверг заявления США о «тихой гавани» для киберпреступников в России

Егор Провоторов
В мире
Посол Антонов опроверг заявления США о «тихой гавани» для киберпреступников в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления властей Соединенных Штатов о том, что Россия дает убежище различным киберпреступникам, не соответствуют действительности, заявил в пятницу, 10 февраля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российский дипломат назвал безответственными и лживыми слова представителей Минфина США о том, что РФ якобы является «тихой гаванью» для киберпреступников. Глава российской дипмиссии назвал такие заявления элементами гибридной войны против Москвы.

Антонов напомнил, что на Россию в прошлом году обрушилось огромное количество кибератак. При этом 50 тысяч из них удалось отразить. Большинство из атак производились с территории Соединенных Штатов. Дипломат подчеркнул, что для киберпреступников пристанищем является скорее США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на канале дипмиссии в Telegram.

В канун дня дипломатического сотрудника министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия способна выстоять в условиях гибридной войны со стороны США и их союзников. По его словам, в 2023 году дипломаты отмечают свой праздник «на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны».

Киберпреступность Анатолий Антонов Россия США Посольства
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