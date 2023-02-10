«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до вечера 11 февраля

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области до субботы, 11 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в пятницу, 10 февраля.

Предупреждение из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 21 вечера субботы, 11 февраля, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Специалисты российского Гидрометцентра сообщили, что облачная с прояснениями погода, небольшой снег, местами метель и гололедица ожидают жителей столичного региона 10 февраля. Днем в российской столице столбики термометров будут находиться в диапазоне от 1 до 3 градусов ниже нуля, ночью температура опустится до 4 градусов мороза. Также прогнозируется ветер юго-западного направления, который будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что на выходных москвичей ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером в воскресенье или в начале следующей недели. По его словам, для погоды на выходных будут характерны незначительные колебания температуры.