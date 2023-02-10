Ефимов: В 2022 году в Москве построили девять детских садов и школ по договорам участия

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В 2022 году инвесторы возвели в столице девять школ и детских садов по договорам участия. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В 2022 году в Москве построено девять объектов образования, рассчитанных более чем на 3,4 тысячи мест. Объем инвестиций составил 6,1 миллиарда рублей, — заявил он.

По словам заместителя мэра, с февраля 2021 года в Москве утвердили новый механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В проектах планировки застраиваемых территорий учитывается, что инвестор обязан обеспечить новые жилые районы объектами социальной инфраструктуры. При этом застройщик может самостоятельно содержать и эксплуатировать здания или передать их городу.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что больше всего учреждений образования по договорам участия возведено в ТиНАО — пять детских садов на 1,1 тысячи мест и две школы на 1,9 тысячи мест.

До этого Ефимов сообщил, что Москва заключила с инвестором офсетный контракт, по условиям которого компания наладит в столице производство абсорбирующего белья, а взамен получит гарантированную закупку продукции в течение 10 лет.

Победителем конкурса стала компания «Вип Камилла». Поставка подгузников должна начаться уже в 2023 году, а пеленок — в четвертом квартале 2024 года.