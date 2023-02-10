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Приметы и советы

СМИ: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Араз Салехов
Общество
СМИ: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук
Фото: YouTube / Кубань 24

Олимпийский чемпион Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. Об этом стало известно в пятницу, 10 февраля.

По данным Telegram-канала «112», сейчас врачей беспокоит некроз рук у спортсмена, поскольку все его пальцы почернели и неактивны. Медицинские специалисты оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать спортсмена с аппарата ИВЛ.

До этого стало известно, что у фигуриста прогрессирует некроз рук. Костомаров не может согнуть пальцы.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», почему у Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей. По ее словам, развитие сепсиса — это процесс, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. Восстановить работу этих частей тела крайне тяжело, поэтому врачам приходится ампутировать отмирающие участки.

Накануне мать спортсмена Валентина Николаевна рассказала, что не перестает молиться за сына. Она также поблагодарила врачей за их работу.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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