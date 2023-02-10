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Погиб основатель Sela Борис Остроброд

Араз Салехов
Общество
Погиб основатель Sela Борис Остроброд
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Основатель компании Sela Борис Остроброд утонул за рулем машины в озере в Латвии. Об этом сообщил его двоюродный брат и партнер Аркадий Пекаревский в соцсетях.

— Трагическая случайность — ехал на машине вдоль озера у себя в Латвии, машина соскользнула в озеро, перевернулась, и Боря утонул, — поделился он.

Сын предпринимателя также подтвердил эту информацию.

Остроброду было 65 лет. Вместе с Пекаревским они основали Sela в 1991 году. В 1997 году первый фирменный магазин сети открылся в Санкт-Петербурге. Летом 2019 года компанию приобрела Melon Fashion Group (ей принадлежат Befree, Love Republic и Zarina). На конец 2021 года сеть Sela включала 181 магазин.

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