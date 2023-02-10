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Назван лидер среди округов Москвы по количеству построенных домов по реновации

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Назван лидер среди округов Москвы по количеству построенных домов по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Больше всего домов по программе реновации строят на востоке Москвы. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— С начала реализации программы реновации в ВАО ввели в эксплуатацию 26 домов, — сказал он.

В общей сложности новые квартиры на востоке столицы получат жители 1062 домов. На текущий момент на территории округа возводят 39 жилых домов, в которых будет 10 тысяч квартир, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше двух тысяч жителей смогут переехать в новостройку по программе реновации в столичном районе Лефортово. Новостройка рассчитана на 1009 квартир: 267 — однокомнатных, 514 — двухкомнатных, 202 — трехкомнатные, 21— четырехкомнатная, три — пятикомнатные и две — шестикомнатные.

Помимо этого, в районе Проспект Вернадского началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, каждый корпус будет двухсекционным.

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