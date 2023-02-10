Пресняков и Агутин опубликовали кадры с Костомаровым под песню со словами «Ты живи»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российские певцы Владимир Пресняков и Леонид Агутин опубликовали трогательные кадры с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым под песню со словами «Ты живи».

На предоставленных кадрах можно увидеть разные периоды спортивной жизни фигуриста.

До этого стало известно, что олимпийский чемпион согласился на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить их кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. По данным СМИ, пальцы Костомарова почернели и неактивны.

Врач-инфекционист Елена Мескина рассказала «Вечерней Москве», почему у Костомарова прогрессирует некроз верхних конечностей. По ее словам, развитие сепсиса — это процесс, при котором прекращается жизнедеятельность тканей, клеток и внутренних органов. Восстановить работу этих частей тела крайне тяжело, поэтому врачам приходится ампутировать отмирающие участки.

Накануне мать спортсмена Валентина Николаевна рассказала, что не перестает молиться за сына. Она также поблагодарила врачей за их работу.