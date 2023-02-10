«Авторадио» ежедневно слушают более 8 миллионов россиян

Фото: пресс-служба ГПМ Радио

Самые слушаемые радиостанции России назвала исследовательская компания Mediascope. В топ-5 вошли «Атворадио», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Русское радио» и «Ретро FM».

Согласно исследованию Radio Index – Россия (100K+) за июль-декабрь 2022 года, «Авторадио» занимает первое место и по ежедневному, и по еженедельному охвату аудитории 12+. Во втором полугодии прошлого года радиостанцию ежедневно слушали 8 миллионов 628 тысячи россиян или 13,5 процента всей аудитории в возрасте старше 12 лет, еженедельный охват составил в среднем 21 миллиона 436 тысячи человек (33,6 процента).

— Первое место – результат работы всей команды нашего холдинга. В этом году наша флагманская радиостанция отмечает свой 30-летний юбилей. Ее эфир охватывает все регионы России, и миллионам слушателей доступны наши актуальные программы, любимая музыка и яркие радиошоу – утреннее драйв-шоу «Поехали» и вечернее «Мурзилки Live», — говорит генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.

В начале года за верность профессии, за сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летнием коллективу радиостанции была вручена премия Правительства РФ в области СМИ.