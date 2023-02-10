Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Проще, чем кажется: как застраховать жилье и каким будет размер выплат

Араз Салехов

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Как застраховать жилье и каким будет размер выплат
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Любой россиян имеет право застраховать свое жилье от различных рисков, например, от пожара или взрыва газа. Как это сделать и каким будет размер выплат — в материале «Вечерней Москвы».

От чего страхуют жилье:

— риски ущерба от пожара;

— затопление со стороны соседей;

— стихийные бедствия; взрыв газа;

— нанесение ущерба третьими лицами;

— экзотические риски (к примеру, самолет врезался в дом);

Что нужно делать при наступлении страхового случая:

— сообщить в страховую компанию, позвонить в полицию;

— взять документы от управляющей организации;

— в случае специфического вида страхования (от пожаров, взрывов) необходимо взять документы от газовой службы, МЧС.

От чего зависит размер выплат и когда могут отказать:

— размер выплат в каждом из договоров прописывается индивидуально (страховщики стремятся к кадастровой стоимости квартиры, чтобы была полная защита);

— отказать в выплатах могут в том случае, если причиной наступления несчастного случая стало алкогольное опьянение.

Недвижимость Страхование Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа становится все забористее: Польша решила отгородиться от России железной проволокой

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Большой передел газовых рынков: зачем Володин ездил в Туркменистан

Александр Лосото
Александр Лосото

Всех вылечим: в России хотят запретить рекламу лекарств на ТВ

Все мнения
О проекте