Как застраховать жилье и каким будет размер выплат

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Любой россиян имеет право застраховать свое жилье от различных рисков, например, от пожара или взрыва газа. Как это сделать и каким будет размер выплат — в материале «Вечерней Москвы».

От чего страхуют жилье:

— риски ущерба от пожара;

— затопление со стороны соседей;

— стихийные бедствия; взрыв газа;

— нанесение ущерба третьими лицами;

— экзотические риски (к примеру, самолет врезался в дом);

Что нужно делать при наступлении страхового случая:

— сообщить в страховую компанию, позвонить в полицию;

— взять документы от управляющей организации;

— в случае специфического вида страхования (от пожаров, взрывов) необходимо взять документы от газовой службы, МЧС.

От чего зависит размер выплат и когда могут отказать:

— размер выплат в каждом из договоров прописывается индивидуально (страховщики стремятся к кадастровой стоимости квартиры, чтобы была полная защита);

— отказать в выплатах могут в том случае, если причиной наступления несчастного случая стало алкогольное опьянение.