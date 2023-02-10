Проще, чем кажется: как застраховать жилье и каким будет размер выплат
Сюжет:Проще, чем кажется
Любой россиян имеет право застраховать свое жилье от различных рисков, например, от пожара или взрыва газа. Как это сделать и каким будет размер выплат — в материале «Вечерней Москвы».
От чего страхуют жилье:
— риски ущерба от пожара;
— затопление со стороны соседей;
— стихийные бедствия; взрыв газа;
— нанесение ущерба третьими лицами;
— экзотические риски (к примеру, самолет врезался в дом);
Что нужно делать при наступлении страхового случая:
— сообщить в страховую компанию, позвонить в полицию;
— взять документы от управляющей организации;
— в случае специфического вида страхования (от пожаров, взрывов) необходимо взять документы от газовой службы, МЧС.
От чего зависит размер выплат и когда могут отказать:
— размер выплат в каждом из договоров прописывается индивидуально (страховщики стремятся к кадастровой стоимости квартиры, чтобы была полная защита);
— отказать в выплатах могут в том случае, если причиной наступления несчастного случая стало алкогольное опьянение.