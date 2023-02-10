Сергей Собянин: Названия семи будущим станциям метро присвоены с учетом выбора москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Участники проекта «Активный гражданин» в ходе голосования выбрали названия семи строящимся станциям столичного метро. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Спасибо жителям за участие в жизни города, — поблагодарил москвичей градоначальник.

Собянин в своем Telegram-канале перечислил станции с новыми названиями: на Троицкой линии — «Троицк» и «Корниловская»; на Бирюлевской линии — «Остров Мечты» и «Бирюлево»; на Рублево-Архангельской линии — «Бульвар Генерала Карбышева»; на Солнцевской линии — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

7 февраля глава города сообщил о готовящемся открытии всей Большой кольцевой линии метро. На открытие БКЛ был приглашен президент России Владимир Путин. По словам мэра, открытие новой ветки станет серьезным подспорьем для развития метро, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт.

До этого стало известно, что москвичи выберут новые сферы в раздел платформы «Город идей» — в рамках голосования в проекте «Активный гражданин» горожане смогут предложить новые сферы сбора идей жителей по развитию города для раздела «Предложить идею». На выбор предложены такие сферы, как спорт, экология или волонтерство.