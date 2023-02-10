Большинство москвичей не планирует отмечать День святого Валентина

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Менее 20 процентов опрошенных москвичей намерены отмечать День святого Валентина. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

У 70 процентов респондентов нет планов отмечать праздник. При этом 33 процента мужчин поздравят свою вторую половинку и подарят цветы.

Больше всего неравнодушных ко Дню святого Валентина среди опрошенных моложе 34 лет. Так, 24 процента из них собираются отмечать праздник, каждый второй из них планирует подарить букет цветов.

Праздновать 14 февраля на работе будут лишь 6 процентов опрошенных. Чаще всего организуется почта с валентинками.

За последние 16 лет популярность Дня всех влюбленных снизилась почти в четыре раза. В 2007 году его отмечал каждый второй, а сейчас — лишь 13 процентов.

До этого москвичам рассказали о спецпрограмме ко Дню всех влюбленных на ВДНХ. Посетители смогут побывать на увлекательных экскурсиях в музеях, заняться изготовлением авторских валентинок, пройти уроки танцев на коньках и многое другое