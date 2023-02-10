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Москвичам рассказали о спецпрограмме ко Дню всех влюбленных на ВДНХ

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о спецпрограмме ко Дню всех влюбленных на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В период с 12 по 19 февраля на ВДНХ состоится специальная программа, посвященная Дню всех влюбленных. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— ВДНХ приглашает горожан отметить День всех влюбленных. Для гостей подготовили особую программу, которая подарит романтическое настроение и позитивные эмоции, — говорится в материале.

Так, посетители смогут побывать на увлекательных экскурсиях в музеях, заняться изготовлением авторских валентинок, пройти уроки танцев на коньках и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стала известна стоимость букета роз в Москве ко Дню святого Валентина — средняя цена букета роз в столице ко Дню всех влюбленных будет держаться на отметке от 1,3 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Заведующая кафедрой теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Ольга Крушельницкая назвала подарки, которые нельзя дарить на День святого Валентина. По ее мнению, возлюбленным не стоит дарить подарки, которые могут быть интерпретированы как намек.

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