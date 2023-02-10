Захарова заявила, что тема мирного договора с Японией закрыта

Фото: МИД РФ

Тема мирного договора с Японией закрыта. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта, — заявила она в ходе брифинга.

8 февраля действующий глава японского правительства Фумио Кисида сообщил, что изменения позиции японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, не стоит ожидать. По словам премьер-министра, позиция руководства страны заключается в определении принадлежности «четырех островов» (острова южной части Курил — прим. «ВМ») и продолжении переговоров о заключении мирного договора.

7 февраля японский премьер-министр заявил, что Токио желает заключить мирный договор с Москвой, несмотря на тяжелую ситуацию во взаимоотношениях между странами. Политик назвал крайне прискорбным тот факт, что страны спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны не смогли решить курильский вопрос.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, согласится ли Россия на условия Японии и возможно ли заключение мирного договора между странами.