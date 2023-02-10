«Желтый» уровень опасности из-за снегопада объявили в Москве до утра 12 февраля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В связи с ожидаемым снегопадом в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности с вечера субботы, 11 февраля, до 11:00 воскресенья, 12 февраля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в пятницу, 10 февраля.

— Период предупреждения с 21:00 11 февраля до 11:00 12 февраля. Снег, местами метель, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье. Помимо этого, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Он продлится до 21:00 субботы, 11 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Накануне сообщалось, что начало следующей недели в Москве будет снежным, а сугробы в городе могут вырасти до 38 сантиметров. Однако общий температурный фон в столице будет держаться на комфортном уровне.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на этих выходных горожан ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться уже вечером в воскресенье или в начале следующей недели.