Участок Некрасовской линии метро перекроют для движения поездов 17-19 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

В период с 17 по 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии метро между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.

— 17, 18 и 19 февраля не будет движения поездов на участке Некрасовской линии между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская». Станция «Нижегородская» продолжит работать, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Ограничения связаны с работами по интеграции закрытого участка с Большой кольцевой линией (БКЛ). Без остановки движения составов специалисты не смогут произвести переключение всех инженерных систем, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента России Владимира Путина на открытие Большой кольцевой линии метро. По его словам, запуск новой ветки станет серьезным подспорьем для развития подземки, а также позволит разгрузить другие линии метрополитена и наземный транспорт.