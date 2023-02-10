Goldman Sachs спрогнозировал рост цены нефти до 100 долларов за баррель к декабрю

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Восстановление экономики Китая и постепенный отказ страны от политики нулевой терпимости к распространению коронавируса приведут к дефициту на рынках нефти к июню 2023 года. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявили аналитики Goldman Sachs Каллум Брюс и Джефф Карри.

Эксперты понизили свой прогноз, согласно которому цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель к декабрю 2023 года. В предыдущем исследовании ожидался подъем цены до 105 долларов за баррель.

Кроме того, эксперты банка также снизили прогноз средней цены на нефть с 98 долларов за баррель до 92. Пересмотр отражает умеренное смягчение прогноза на 2023 год, цитирует Брюса и Карри Bloomberg.

До этого частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказал, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время. По его мнению, «если не случится каких-то форс-мажоров», серьезных изменений на нефтяном рынке на следующей неделе ожидать не стоит.

Эксперт пояснил, что в ближайшее время важна статистика по ВВП Китая, так как ставка делается на рост потребления в стране после снятия коронавирусных ограничений.