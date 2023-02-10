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Участок Некрасовской линии метро 20 февраля войдет в состав БКЛ

Александр Афонин
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Участок Некрасовской линии метро 20 февраля войдет в состав БКЛ
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Некрасовская линия, метро Нижегородская Карта всех событий

С 20 февраля участок Некрасовской ветки метро между станциями «Электрозаводская» и «Нижегородская» будет работать в составе Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 10 февраля.

— С 20 февраля изменится движение на участке от «Электрозаводской» до «Нижегородской» — он начнет работать как часть Большой кольцевой линии. Станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная» строили как часть БКЛ, но они временно работали в составе Некрасовской линии, — говорится в сообщении.

Участок Некрасовской линии метро 20 февраля войдет в состав БКЛ Фото: Telegram / Дептранс Москвы

После завершения интеграции конечной станцией Некрасовской линии станет кросс-платформенная «Нижегородская». Благодаря этому пассажиры смогут быстро и удобно пересесть между ветками, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В связи с интеграцией станций в состав БКЛ в период с 17 по 19 февраля движение на участке будет ограничено. В это время специалисты займутся переключением инженерных систем, чего нельзя осуществить без остановки составов.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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