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Приметы и советы

На двух участках Кремлевской набережной ограничат движение до 25 марта

Никита Худяков
Город
На двух участках Кремлевской набережной ограничат движение до 25 марта
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин
Москва, Кремлёвская набережная Карта всех событий

С 13 февраля по 30 марта для проезда будет ограничен участок на Кремлевской набережной. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 13 февраля до 30 марта будет недоступна для проезда одна полоса на двух участках Кремлевской набережной, — говорится в сообщении.

На двух участках Кремлевской набережной ограничат движение до 25 марта Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Уточняется, что на данном участке будут проводиться строительные работы.

С 1 февраля на нескольких участках Иртышского проезда будут закрывать для транспорта по одной полосе в связи с реконструкцией инженерных сетей. Движение будет ограничено до 15 апреля.

С 3 февраля по 25 марта для проезда будет закрыт участок улицы Генерала Дорохова. Там будут проводиться работы по строительству объектов метрополитена.

С 28 февраля дорожную разметку изменят на Тестовской улице в районе международного делового центра «Москва-Сити». Там отменят левый поворот с улицы Тестовской для проезда между башнями «ОКО» и «Евразия».

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