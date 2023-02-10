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Пушилин заявил о напряженной обстановке на линии соприкосновения в ДНР

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин заявил о напряженной обстановке на линии соприкосновения в ДНР
Фото: er.ru

На текущий момент обстановка на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР) оценивается как стабильно напряженная. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Ситуация остается стабильно напряженной, — сказал он.

По информации политика, обстановка осложняется регулярными обстрелами населенных пунктов со стороны ВСУ. В последнее время ситуация сильно обострилась из-за ударов по тыловым городам, добавил он.

Также он отметил, что не видел перспектив выполнения Минских соглашений со стороны властей Украины. Жители Донбасса связывали свое будущее только с Россией, цитирует Пушилина ТАСС.

До этого Пушилин заявил, что Вооруженные силы России преуспели во время сражений в окрестностях Северска. Он назвал данное направление важным для последующего освобождения Красного Лимана.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что после окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов. Самый вероятный, по мнению эксперта, связан с разделом ее территорий.

Украина Спецоперации Денис Пушилин ДНР
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