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Пушилин заявил об успехах российской армии в окрестностях Северска

Араз Салехов

Сюжет: 

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Пушилин заявил об успехах российской армии в окрестностях Северска
Фото: er.ru

Вооруженные силы России преуспели во время сражений в окрестностях Северска. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Глава республики назвал Северское направление важным направлением для последующего освобождения Красного Лимана.

— Есть определенные успехи у ЧВК «Вагнер» в направлении Северска. Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника — она в целом улучшает позиции наших подразделений, — рассказал он.

Пушилин также сообщил в эфире «Соловьев Live» о продвижении российской армии по всей линии фронта в Донецкой народной республике.

Накануне добровольцы штурмовых отрядов при поддержке Вооруженных сил России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Николаевка в ДНР — на этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 человек личного состава.

Также член главного совета региональной администрации Владимир Рогов заявил, что российским военнослужащим удалось стабилизировать линию фронта в Запорожской области.

20 января в Запорожской области активизировались бои практически по всей линии фронта. По словам Рогова, боевые столкновения фиксировались в населенных пунктах Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, а также Каменское.

Украина Армия Денис Пушилин Россия ДНР
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