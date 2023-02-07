Пушилин заявил об успехах российской армии в окрестностях Северска
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Вооруженные силы России преуспели во время сражений в окрестностях Северска. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Глава республики назвал Северское направление важным направлением для последующего освобождения Красного Лимана.
— Есть определенные успехи у ЧВК «Вагнер» в направлении Северска. Это пока окрестности, но, тем не менее, там каждый поселок, каждая позиция противника — она в целом улучшает позиции наших подразделений, — рассказал он.
Пушилин также сообщил в эфире «Соловьев Live» о продвижении российской армии по всей линии фронта в Донецкой народной республике.
Накануне добровольцы штурмовых отрядов при поддержке Вооруженных сил России в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Николаевка в ДНР — на этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 90 человек личного состава.
Также член главного совета региональной администрации Владимир Рогов заявил, что российским военнослужащим удалось стабилизировать линию фронта в Запорожской области.
20 января в Запорожской области активизировались бои практически по всей линии фронта. По словам Рогова, боевые столкновения фиксировались в населенных пунктах Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, а также Каменское.