Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Российским военнослужащим удалось стабилизировать линию фронта в Запорожской области. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

— Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции. Сейчас идет усиление этих позиций, чтобы не потерять их, — цитирует его РИА Новости.

20 января в Запорожской области активизировались бои практически по всей линии фронта. По словам Рогова, боевые столкновения фиксировались в населенных пунктах Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, а также Каменское.

Позже стало известно, что российская армия на пологовском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области продвинулась в сторону города Гуляйполе. Также ВС РФ удалось взять под контроль несколько опорных пунктов на рубеже Малиновка.

До этого Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в районе Каменского удалось уничтожить ангар с оружием и военной техникой ВСУ. Также в районе Малой Токмачки ликвидирована американская радиолокационная станция.